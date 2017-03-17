Вспоминаем, за что все любят знаменитый плакат с икрой





«Жизнь удалась» - главный плакат 1990-х, иронично отразивший настроения молодой буржуазии: мы победили. Плакат с красной и черной икрой навсегда стал символом новой русской роскоши, такой богатой и такой нелепой. Сегодня плакату Андрея Логвина, который хранится в собрании Третьяковской галереи, исполняется 20 лет.

Плакату «Жизнь удалась» Андрея Логвина 17 марта исполняется 20 лет. У дизайнера есть множество знаковых, награждаемых работ. Но именно «Жизнь удалась» вспоминается в России с особой нежностью. Ироничный яркий плакат с красной и черной икрой отлично проиллюстрировал бурную эпоху 1990-х: тогда многие оказались на вершине успеха и верили, что это навсегда. Но на следующий год грянул тяжелый кризис. И девиз «Жизнь удалась» зазвучал саркастически. Деньги ушли, а плакат остался и быстро стал народным хитом.

Андрей Логвин, автор плаката и основатель студии БОРЩ



Тогда, на пике исторических перемен, многие верили, что ухватили бога за бороду и победили навсегда. Плакат стал визуальной метафорой истеричного преуспеяния, почетной грамотой царю горы. И в этом качестве пользовался успехом у "успешных", выполняя (как теперь представляется) и психотерапевтическую задачу закрепления "прекрасного мгновения" навсегда.



Но ведь ещё древние греки сознавали: такого рода надписи уместны только на могильной плите. Пока жизнь-игра не кончена, подводить итоги рано. И хотя до дефолта оставалось ещё полтора года, всё больше людей воспринимало икорные слова как сарказм, издёвку и предупреждение в духе "день твой последний проходит, буржуй!".



Плакат был опубликован в альбоме «Русский плакат. 100 шедевров за 100 лет», попал в многочисленные частные собрания, а также в Третьяковскую галерею. По версии журнала «Артхроника» работа входит в «Топ-10 русских мастерписов рубежа XX-XXI веков». Сам Логвин прокомментировал этот факт так: «Честно говоря - маленько обалдел. Только непонятно, почему все это нельзя было обозвать хорошим русским словом без эротического поддекста?»

В 2001 году Президент Владимир Путин вручил дизайнеру Андрею Логвину Государственную премию в области дизайна «за серию социальных, культурных и рекламных плакатов 1994-2000»годов». Тогда это было сенсацией. В Кремль Логвин пришел с огромными синяками. Как рассказывал дизайнер, накануне он разбил нос, всю ночь ему накладывали швы, а Путин, вручая премию, очень подозрительно на него косился.

Видео о плакате от БОРЩ (ЛОГВИНDESIGN)