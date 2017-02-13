У пользователей ЖЖ появился новый инвентарь для продвижения - «Промо в ленте друзей»



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У пользователей «Живого журнала» появилась возможность публикации промо-постов, при этом, продвигать можно не только свои записи в ЖЖ, но и объявления, содержащие ссылки на внешние сайты. Кроме того, добавлена возможность таргетирования показа промо на конкретные регионы и пользователей с определенными интересами.

Инструмент под названием «Промо в ленте друзей» позволит пользователям рекламировать как записи из собственных журналов, так и сторонние сайты. По мнению специалистов «Живого журнала» этот вид нативной рекламы позволит авторам, партнерам и клиентам ресурса быть более эффективными в донесении своих мыслей, идей и продуктов.

Воспользоваться сервисом «Промо в лентах друзей» может любой кириллический пользователь. Для проведения кампании можно купить любое количество показов объявления.

По словам первого заместителя генерального директора Rambler&Co Максима Тадевосяна, тесты нового продукта показали, значительный рост восприятия рекламного сообщения (+27%) в сравнении с дисплейной рекламой.