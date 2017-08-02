Да, в столичных пробках бывает столь же чертовски жарко, как и в американских



Screenshot

Американское агентство Gelia запустило для социальных сетей Facebook и YouTube вирусный рекламный ролик воздушного салонного фильтра Purolator.

В ролике обыграна ситуация, когда свои «жаркие чувства» от ожидания в пробке водитель комментирует нецензурной бранью. Эти неблагозвучные для уха слова слышат дети в соседней машине. Естественно, они транслируют услышанное сидящей за рулем маме.

«Не позволяйте гадости извне попадать к вам. Установите новый салонный фильтр для воздуха Purolator», призывает рекламный слоган.