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Американское агентство Gelia запустило для социальных сетей Facebook и YouTube вирусный рекламный ролик воздушного салонного фильтра Purolator.
В ролике обыграна ситуация, когда свои «жаркие чувства» от ожидания в пробке водитель комментирует нецензурной бранью. Эти неблагозвучные для уха слова слышат дети в соседней машине. Естественно, они транслируют услышанное сидящей за рулем маме.
«Не позволяйте гадости извне попадать к вам. Установите новый салонный фильтр для воздуха Purolator», призывает рекламный слоган.