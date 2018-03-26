Но войдет в ТОП-10 крупнейших рынков мира

В 2017 году российский рекламный рынок вырос на 14% до 417 млрд рублей, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). В ближайшие годы он будет постепенно замедляться, прогнозируют аналитики Zenith (входит в рекламную группу Publicis Media). Однако на фоне невысокой динамики глобального рекламного рынка Россия вместе с другими развивающимися странами составит «костяк» крупнейших в мире рынков по объему рекламных денег.

В 2018 году российский рекламный рынок покажет +12%, в 2019 году +8%, в 2020 году +7%. Динамика ТВ-сегмента изменится с +13% в 2017 году до +5,2% в 2020 году, интернета (поиск, баннеры, видео) с 22,3% до 10,2%, радио с +3% до 0%, наружной рекламы с +8% до 5%, прессы с -8% до -4%.

К 2020 году доля интернета в рекламном пироге увеличится с 40,6% до 44,4%. В 2019 году он станет крупнейшим медиа в России, обогнав по бюджетам телевидение.

На глобальном уровне смена лидера в медиа произошла уже в 2017 году, уточняют в Zenith. Интернет опередил традиционное ТВ, став крупнейшим в мире рекламным носителем, на который приходится 37,6% всех рекламных расходов. В 2018 году рекламодатели будут тратить на интернет 40,2% своих бюджетов, это — 44,6%, ожидают в Zenith.

Основными драйверами роста интернет-рекламы в мире являются онлайн-видео и социальные сети, которые до 2020 года будут расти в среднем на 17% в год. Мобильная реклама сейчас составляет 52,6% всех интернет-бюджетов. К 2020 году на мобайл будет приходиться 65,6% от общего объема интернета и 29,3% всех расходов на рекламу в 2020 году — больше, чем другие медиа кроме телевидения.

Согласно Zenith, в 2018 году глобальный рекламный рынок вырастет на 4,6% против +4% по итогам 2017 года и будет развиваться медленнее, чем в целом глобальная экономика вплоть до 2020 года. Самый большой рекламный рынок в мире по-прежнему американский, за ним следует Китай, а затем Япония.

К 2020 развивающиеся рекламные рынки (Китай, Индонезия, Индия, Филиппины, Бразилия, Россия и Южная Корея) укрепят свои позиции в десятке крупнейших стран по объему бюджетов. Россия войдет в ТОП-10, заняв девятое место.