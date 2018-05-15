Бренд обновили дизайнеры голландского агентства Cartils BV

Рестайлинг упаковки сделал популярное пиво Zatecky Gus еще привлекательнее и заметнее на полке, а также укрепил связь с Чехией, родиной жатецкого хмеля.

Zatecky Gus входит в ТОП-5 крупнейших пивных брендов на рынке. По итогам 2017 года бренд показал отличные результаты, став лидером пивоваренного рынка России.

Сезон 2018 года в обновленной упаковке встретит вся линейка пива Zatecky Gus.

В фирменном стиле, который обновили дизайнеры голландского агентства Cartils BV, в большей степени подчеркнут премиальный статус бренда и качество производимой продукции.

В результате проработки типографики на упаковке бренда остались только лаконичные надписи на чешском языке. Внешний облик также претерпел изменения: были убраны лишние элементы, упаковка стала еще более заметной и премиальной, однако центром композиции по-прежнему остался увеличенный герб, увенчанный золотой короной, с главным героем бренда — Гусем, а за ним появилось изображение традиционного чешского городка, напоминающего о происхождении одного из ключевых ингредиентов этого пива — ценного жатецкого хмеля.