Рестайлинг упаковки сделал популярное пиво Zatecky Gus еще привлекательнее и заметнее на полке, а также укрепил связь с Чехией, родиной жатецкого хмеля.
Zatecky Gus входит в ТОП-5 крупнейших пивных брендов на рынке. По итогам 2017 года бренд показал отличные результаты, став лидером пивоваренного рынка России.
Сезон 2018 года в обновленной упаковке встретит вся линейка пива Zatecky Gus.
В фирменном стиле, который обновили дизайнеры голландского агентства Cartils BV, в большей степени подчеркнут премиальный статус бренда и качество производимой продукции.
В результате проработки типографики на упаковке бренда остались только лаконичные надписи на чешском языке. Внешний облик также претерпел изменения: были убраны лишние элементы, упаковка стала еще более заметной и премиальной, однако центром композиции по-прежнему остался увеличенный герб, увенчанный золотой короной, с главным героем бренда — Гусем, а за ним появилось изображение традиционного чешского городка, напоминающего о происхождении одного из ключевых ингредиентов этого пива — ценного жатецкого хмеля.
Сергей Голубцов, маркетинг менеджер, руководитель группы по развитию лицензионных брендов компании «Балтика»
Обновление упаковки одного из самых больших брендов на нашем рынке — это сложная и рискованная задача, которая, как и любой проект по рестайлингу, направлена на повышение заметности и привлекательности бренда. В нашем эволюционном подходе основной задачей было максимально сохранить узнаваемость упаковки, но убрать все лишнее и правильно расставить акценты. Новый обновленный дизайн всей линейки бренда отражает его ключевые особенности — жатецкий гусь, как символ бренда, чешское происхождение и классическая рецептура с использованием знаменитого жатецкого хмеля.