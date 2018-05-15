Рестайлинг упаковки сделал популярное пиво Zatecky Gus еще привлекательнее и заметнее на полке, а также укрепил связь с Чехией, родиной жатецкого хмеля.

Zatecky Gus входит в ТОП-5 крупнейших пивных брендов на рынке. По итогам 2017 года бренд показал отличные результаты, став лидером пивоваренного рынка России.

Сезон 2018 года в обновленной упаковке встретит вся линейка пива Zatecky Gus.

В фирменном стиле, который обновили дизайнеры голландского агентства Cartils BV, в большей степени подчеркнут премиальный статус бренда и качество производимой продукции.

В результате проработки типографики на упаковке бренда остались только лаконичные надписи на чешском языке. Внешний облик также претерпел изменения: были убраны лишние элементы, упаковка стала еще более заметной и премиальной, однако центром композиции по-прежнему остался увеличенный герб, увенчанный золотой короной, с главным героем бренда — Гусем, а за ним появилось изображение традиционного чешского городка, напоминающего о происхождении одного из ключевых ингредиентов этого пива — ценного жатецкого хмеля.

Бутылка Zatecky Gus до редизайна
Упаковка Zatecky Gus после редизайна

Сергей Голубцов, маркетинг менеджер, руководитель группы по развитию лицензионных брендов компании «Балтика»

Обновление упаковки одного из самых больших брендов на нашем рынке — это сложная и рискованная задача, которая, как и любой проект по рестайлингу, направлена на повышение заметности и привлекательности бренда. В нашем эволюционном подходе основной задачей было максимально сохранить узнаваемость упаковки, но убрать все лишнее и правильно расставить акценты. Новый обновленный дизайн всей линейки бренда отражает его ключевые особенности — жатецкий гусь, как символ бренда, чешское происхождение и классическая рецептура с использованием знаменитого жатецкого хмеля.