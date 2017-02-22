Сеть винотек SimpleWine выпустила оригинальный винный аксессуар



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

Сеть винотек SimpleWine выпустила ограниченный тираж оригинального аксессуара – SimpeWine`dom. Винный презерватив поможет не пролить вино из бутылки и снизить контакт с кислородом.

Специальные винные презервативы компания выпустила к самому романтичному празднику – Дню святого Валентина. Чтобы сохранить вскрытую бутылку, SimpleWine предлагает воспользоваться оригинальным аксессуаром. Так можно выпить за ужином только один бокал и, надев на бутылку элегантный винный презерватив, можно хранить вино несколько дней. «Гаджеты» были выпущены специально к празднику, поэтому предоставлялись в подарок каждому покупателю винотек SimpleWine в Москве.