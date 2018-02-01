Расширение ассортимента положительно сказалось на выручке FMCG-гиганта

Продажи Unilever выросли на 4% в IV квартале и на 3,1% по итогам 2017 года. Без учета производства спредов, которое компания планирует продать, рост продаж составил 4,3% и 3,5% соответственно. Договоренность о продаже бизнеса с оборотом 3 млрд евро была достигнута в декабре. Новым владельцем подразделения, которое выпускает спреды Rama, Becel, Flora, Country Crock, Blue Band, I Can’t Believe It’s Not Butter и ProActiv, станет KKR. Сумма сделки составит 6,8 млрд евро.

Квартальные результаты Unilever превзошли прогнозы аналитиков, пишет Bloomberg. Эксперты Berenberg отмечают, что FMCG-гигант сделал важные шаги для повышения гибкости своей бизнес-модели, сокращения расходов, серьезно продвинулся в использовании digital технологий и развитии интернет-продаж. Как сообщил финдиректор Unilever Грэм Питкетли, онлайн-продажи компании удвоились и достигли 2 млрд евро (2,5 млрд долларов).

За год цены на продукцию Unilever выросли на 2,4%, тогда как объемы увеличились всего на 1%. Компания признает, что рыночные условия остаются сложными из-за низкого спроса и ускорения инфляции в некоторых латиноамериканских странах. Кроме того, в Западной Европе производителю приходилось снижать цены, чтобы удержаться в бюджетных торговых сетях. В США компания снизила цены на майонез Hellmann’s и добилась победы над Kraft Heinz — бренд стал лидером в своей категории. Правда, развивающиеся рынки уже показывают признаки восстановления, говорится в финансовом отчете.

Unilever расширяет портфолио, чтобы заложить основу для долгосрочного роста. Только в категории средств для ухода было запущено пять брендов. Осваиваются привлекательные рыночные сегменты и каналы продаж, а также приобретаются новые активы: Carver в Южной Корее, Sundial Brands в США, Mãe Terra в Бразилии и Pukka Herbs в Великобритании.

Программа оптимизации расходов позволила компании сэкономить более 2 млрд евро в 2017 году. Unilever поставила перед собой амбициозные цели — к 2020 году сэкономить 6 млрд евро и довести операционную рентабельность до 20%. Благодаря переходу на нулевую бюджетную базу (ZBB) повысилась эффективность инвестиций в бренд и маркетинг. Компания уменьшила затраты на продакшн, зато увеличила инвестиции в медиа (однако конкретных цифр она не раскрывает). ZBB также позволил увидеть, какие традиционные каналы перенасыщены, и отказаться от «мусора».

Согласно прогнозам, в 2018 году рост продаж составит 3–5%. Unilever намерена наращивать объемы поставок, завершить интеграцию бизнеса Foods & Refreshment и продажу производства спредов.