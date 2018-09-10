Заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Медников покинул госхолдинг

Заместитель гендиректора ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» по развитию Дмитрий Медников покинул госхолдинг, сообщает РБК.

Дмитрий Медников занимал пост одного из 10 заместителей гендиректора ВГТРК Олега Добродеева. В пресс-службе ВГТРК отказались комментировать уход Медникова, а также не уточнили количество заместителей Добродеева на данный момент.

Медников начал работу в ВГТРК в 2000 году в качестве редактора-корреспондента программы «Международная панорама». С 2006 по 2012 год был главным редактором информационного канала «Вести 24». В сентябре 2009-го назначен на пост заместителя гендиректора ВГТРК. С января 2010-го по апрель 2013 года был также главным редактором телеканала «Россия 2». Медников с 2013 года возглавлял совет директоров «Цифрового телевидения», но весной этого года покинул пост.

После ВГТРК Дмитрий Медников намерен заняться венчурным бизнесом. По словам источника, сейчас идет регистрация юрлица инвестфонда — АО «Эквити-Алгоритм». Его единственным владельцем и руководителем станет Медников. В фонд будут привлекаться как российские, так и зарубежным инвесторы.