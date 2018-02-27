Бренд должен стать для покупателей надежным советчиком в выборе качественных, но порой неизвестных им торговых марок

Команда Depot WPF разработала фирменный стиль для продуктовой розничной сети «Воробей Маркет». Первый сетевой магазин уже активно обслуживает москвичей и гостей столицы.

Задача

«Воробей Маркет» задуман как крупная сеть супермаркетов в формате «у дома» с полным ассортиментом молочной и мясной продукции, бакалеи и сопутствующих товаров. Удобство места совершения покупок — основное конкурентное преимущество «Воробья». У клиента, который обратлся в агентство с уже выбранным названием, было желание «выйти на рынок правильно» и вызвать доверие и любовь покупателей. Бренд должен стать для покупателей надежным советчиком в выборе качественных, но порой неизвестных им торговых марок.

Решение

Разрабатывая фирменный стиль, дизайнеры Depot WPF учитывали, что бренд должен жить в разных плоскостях — вывеска, навигация, элементы интерьера, реклама и т. д. Идея предложенного стиля — «печать воробья» на различных продуктах, относящихся к малоизвестным, но надежным торговым маркам. Это своего рода гарантия качества, выбор и рекомендация специалистов торговой сети. Яркие стилизованные пиктограммы продуктов помогают покупателям в навигации.

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«Формат магазинов „у дома“ сейчас активно развивается крупными сетевыми ритейлерами, при этом им приходится адаптировать фирменный стиль, созданный для других форматов. Айдентика „Воробья“ создавалась нами с нуля как дизайн небольшого, удобного и близкого к потребителю магазина. Покупатель подобен воробью: залетел, схватил, улетел. Название „Воробей“ отличается от привычного в категории. В нем есть простота, живость и тепло. Эти же качества мы транслировали в фирменном стиле бренда», — рассказывает Анастасия Третьякова, креативный директор.

«От всех конкурентов новый магазин сильно отличает нетипичная для ритейлеров фирменная графика, а так же цветовые сочетания: кроме салатового и темно-зеленого в логотипе, которые можно увидеть и у других торговых сетей, мы добавили еще много ярких цветов в навигацию», — добавляет Анна Большакова, арт-директор.