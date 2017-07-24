Комплекс антитеррористических мер не соответствует обновленным европейским стандартам



РИА Новости

Изучив новый регламент Евросоюза о защите данных, Институт исследования интернета отметил, что российский "Закон Яровой" не соответствует обновленным европейским стандартам и может привести к штрафам российских операторов, сообщают “Ведомости”.

Эксперты уточняют, что согласно "Закону Яровой" предполагается хранение личных данных граждан, в том числе и граждан Евросоюза, а это вступит в противоречие европейским нормам. Регламент ЕС, который вступит в силу в мае 2018 г, позволяет хранить данные своих пользователей только с разрешения спецслужб. Его нарушение, в том числе иностранными компаниями, может повлечь за собой серьезные штрафы – до 20 млн евро или до 4% от годовой выручки. Таким образом, одни только операторы "большой четверки" должны будут выплатить суммарно более 45 млрд рублей штрафа.

Карен Казарян, аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций, отмечает, что "Закон Яровой" не учитывает тот факт, что в России живут и пользуются услугами связи европейские граждане, а так же то, что россияне могут переписываться и разговаривать с абонентами из Европы. Закон же подразумевает хранение данных всех абонентов без исключения и использование этих данных постфактум.

Напомним, что "Закон Яровой" - это комплекс антитеррористических мер, в числе которых есть изменения о хранении личной информации граждан - поправках, которые регламентируют сроки хранения данных о звонках и интернет-сообщениях граждан. Согласно ему, все операторы связи в течение года, а интернет-сервисы — в течение трех лет обязаны хранить данные о пользователях. Пакет антитеррористических поправок вступает в силу 1 июля 2018 года.