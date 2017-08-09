С российских прилавков могут исчезнуть товары PepsiCo, Mars, Procter & Gamble, Johnson & Johnson и т.д.



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Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением о расширении возможностей отечественных производителей за счёт запрета ряда алкогольной, косметической и товарной продукции из Соединённых Штатов и Евросоюза, сообщает пресс-служба партии.

По словам политика это решение станет достойным ответом на новые санкции США против России и ужесточение санкционного режима со стороны ЕС. Депутат предложил распространение эмбарго на ввоз в Россию алкогольных напитков. Этот запрет может ударить по любителям качественного джина и виски, однако сохранит семейный бюджет и здоровье граждан. Кроме того, это поддержит отечественное производство.

«Спиртные напитки — такая же продукция аграрного сектора, как сыр или яблоки. Почему для них сделана поблажка? Почему мы поддерживаем наших овощеводов, но отказываем в помощи российским виноделам?», - отметил он. Своё предложение Миронов подтвердил цифрами статистики, согласно которым, импорт вина увеличился на 4,7%, а производство российских вин уменьшилось на 8%.

Он сообщил о необходимости расширять возможности российских производителей за счет контрсанкций в отношении американских компаний, пользующихся популярностью в России. «Зачем нам в России нужны напичканные неизвестно чем товары корпораций PepsiCo, Coca-Cola, Mars? Отечественные производители безалкогольных напитков, молочной продукции, снэков, кондитерских изделий с удовольствием наполнят внутренний рынок России своей качественной продукцией», — добавил он.

Также Миронов предложил ввести запрет на ввоз импортных косметических товаров и бытовой химии. «Уверен, российские предприятия также легко восполнят потребительский спрос, если заблокировать доступ в страну, например, косметических товаров и товаров бытового назначения Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Не говоря уже о сигаретах British American Tobacco».

Кроме того, необходимо исключить из валютных резервов России казначейские облигации США и отказаться от использования на служебных компьютерах программного обеспечения Microsoft, сменив его на Linux.