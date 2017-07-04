Автоконцерн выпустил ролик о новом функционале флагманской модели



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Немецкий концерн Audi представила очередной ролик о функционале новой флагманской модели — A8. В частности, видео посвящено одной из новых функций — массажу ног для задних пассажиров.

По сюжету ролика мальчик с папой играют в «человека-паука». Супергерой запирает окутанного в паутину отца на заднем сидении Audi. Папа, не теря времени зря, с помощью функциональной панели управления включает массажер для ног и продолжает наслаждаться игрой.

Презентация седана Audi A8 следующего поколения пройдет 11 июля в Испании. При этом немецкий автоконцерн пока держит в секрете технические подробности автомобиля.