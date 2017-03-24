Заместителем гендиректора Национальной медиа группы стал PR-директор инвестфонда Ростеха



Алексей Уразов. Фото: пресс-служба НМГ

На должность заместителя гендиректора по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью Национальной медиа группы (НМГ) назначен Алексей Уразов, сообщила пресс-служба холдинга.

До назначения в НМГ Уразов был директором по связям с общественностью инвестиционного фонда «РТ – Развитие бизнеса», входящего в структуру Ростеха, а в 2011-2015 годах возглавлял управление информационной политики Роснефти.

«Алексей Уразов имеет более десятилетний опыт работы в области коммуникаций и медиа, включая ряд успешно реализованных проектов коммуникационного сопровождения M&A сделок, реструктуризации бизнеса, разработки и внедрения стратегий публичного позиционирования для нового бизнеса, а также проектов антикризисных коммуникаций в корпоративной сфере», - сказано в сообщении медиахолдинга.

Ранее с поста заместителя гендиректора НМГ ушёл Максим Ксензов, сообщали источники RNS. По словам одного из них, Ксензов покинул медиагруппу еще в сентябре 2016 года. Сейчас он работает директором по информационно-аналитическому обеспечению «ВЭБ Капитала», а также советником гендиректора корпорации «Энергия-телеком» (подрядчик Роскосмоса). Эту информацию информагентству подтвердил сам Ксензов.

На сайте Национальной медиа группы указано, что у генерального директора компании Ольги Паскиной есть три заместителя: Елена Верман (в роли первого заместителя), Владимир Тюлин и Арам Габрелянов.

Обновлено: В пресс-службе НМГ сообщили Sostav, что Алексей Уразов занял новую должность в медиахолдинге - ранее позиции замгендиректора по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью в компании не существовало. Её появление не связано с уходом из НМГ Максима Ксензова, который "покинул компанию еще несколько месяцев назад", утверждают в медиагруппе.