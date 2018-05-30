К 2025 году численность сотрудников и вовсе может сократиться в два раза

Группа Сбербанка за I квартал 2018 года сократила штат сотрудников более чем на 5 тысяч человек. Об этом говорится в отчете кредитной организации по международным стандартам.

«Фактическая численность штатных сотрудников Группы на 31 марта 2018 года составляет 304 997», — следует из отчета. На конец 2017 года количество сотрудников составляло 310 277.

Для сравнения, за I квартал 2017 года банк сократил штат более чем на 4 тысячи сотрудников. Тогда зампредправления банка Александр Морозов отмечал, что сокращения касаются в основном дополнительных офисов.

В январе глава Сбербанка Герман Греф допускал, что число сотрудников компании к 2025 году может сократиться в два раза. Он пояснял, что это может произойти из-за активного перевода услуг банка в цифровую сферу.