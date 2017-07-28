Почти 180 тысяч сайтов добровольно удалили запрещенный контент



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Роскомнадзор за пять лет заблокировал около 275 тысяч ресурсов, содержащих контент, попадающий под действие закона об ограничении доступа к сайтам с запрещенной в России информацией, сообщает ТАСС.

Большая часть страниц, а это 97 тысяч, была заблокирована на основании решения суда о признании информации запрещенной к распространению на территории России. Более 70 тысяч ресурсов запретили за пропаганду наркотиков. Более 43 тысяч ведомство заблокировало из-за незаконной организации азартных игр и лотерей.

Суицидальный контент стал причиной блокировки около 25 тысяч ресурсов, 38 тысяч интернет-страниц содержали детскую порнографию. В Роскомнадзоре отметили, что более 178 тысяч сайтов удалили запрещенную информацию и были разблокированы. Этого удалось достичь благодаря активному взаимодействию с социальными сетями, заявили в ведомстве.

Отмечается, что значительная часть запрещенной информации распространяется в социальных сетях. Так, за пять лет в там было заблокировано около 60 тысяч страниц с незаконным контентом. Из них 48 тысяч страниц находилось в соцсети «ВКонтакте», 630 — в Facebook. Большинство из заблокированных материалов пропагандировали суицид.