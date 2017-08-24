Общий капитал всех участников рейтинга Forbes впервые превысил $1 трлн

Издание Forbes опубликовало список самых богатых бизнесменов в сфере IT в 2017 году. Возглавил рейтинг Билл Гейтс, единственный представитель России - бизнесмен Юрий Мильнер занял 72 строчку. Впервые общий капитал всех участников рейтинга перевалил за 1 трлн долларов.

Состояние основателя Microsoft Билла Гейтса оценивается в 84,5 млрд долларов. В тройку также попали генеральный директор Amazon Джефф Безос (81,7 млрд долларов) и Марк Цукерберг, руководитель Facebook (69,6 млрд долларов), который разбогател на 16 млрд долларов за год.

Кроме того, в число богатейших IT-бизнесменов вошли председатель совета директоров компании Oracle Ларри Эллисон, сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж, основатель Google Сергей Брин, а также Джек Ма — глава китайской компании Alibaba.

Интересно отметить, что половину списка составили американцы, жителями США также оказались восемь бизнесменов из топ-10. Почти три четверти предпринимателей рейтинга увеличили свои состояния. В сумме капитал участников списка впервые превысил отметку в 1 трлн долларов. В целом за последний год они стали богаче на 21%. Такой рост авторы рейтинга связывают с повышением стоимости акций Facebook, Alibaba, Amazon и других компаний из списка.