Сервис позволит продать квартиру «под ключ», заплатив 2–3% от ее стоимости



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Cайт объявлений «Юла», принадлежащий Mail.Ru Group, запустил сервис продажи и аренды недвижимости. С помощью него можно будет продать квартиру «под ключ», заплатив 2–3% от ее стоимости.

По словам руководства сервиса, в услугу, связанную с продажей и арендой апартаментов, входит бесплатная фотосъемка объекта и юридическое сопровождение сделки. Комиссия от сделки составит всего 2-3%. Сервис запустился в Москве и Подмосковье, однако в скором времени его география расширится на города-миллионники.

Покупатели получат доступ к базе квартир и объявлениям, прошедшим модерацию с помощью искусственного интеллекта. Платформа охватывает как первичное, так и вторичное жилье, пользователям также доступен рынок аренды квартир для частных лиц. В будущем сервис собирается внедрить электронное закрытие сделки с помощью блокчейн.

«Мы хотим изменить пользовательский опыт покупки и продажи недвижимости. При создании Юлы мы ориентировались на концепцию classified 2.0: сервис не просто выступает местом для размещения объявлений, а решает проблемы покупателей и продавцов как онлайн, так и офлайн. Внутри Юлы доступно все: и услуги доставки товара от продавца к покупателям, и безопасная сделка для расчетов между пользователями. В случае с недвижимостью мы используем аналогичный подход к решению всех возможных задач, от быстрого выбора подходящего варианта до сопровождения сделки», — прокомментировал запуск Егор Абрамец, руководитель сервиса Юла.

Сервис «Юла» был запущен в 2015 году. Сейчас, по собственным данным компании, месячная аудитория «Юлы» составляет 20 млн человек, 60% из них пользуются приложением со смартфон, остальные - с декстопа.