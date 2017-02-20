Видеохостинг сфокусируется на более коротких форматах



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Пользователи YouTube очень не любят рекламу без возможности пропуска. Хотя такие видеообъявления позволяют получить больший доход, они отличаются более высоким коэффициентом прерывания, признают в Google. Рекламодателей заранее предупреждают, что использование такого формата может привести к снижению количества и времени просмотров.

Теперь компания решила отказаться от 30-секундных объявлений In-Stream без возможности пропуска, сообщает Campaign. Они исчезнут в 2018 году, вместо этого YouTube сфокусируется на форматах, которые учитывают интересы и зрителей, и рекламодателей. Впрочем, более короткая (до 20 сек) непропускаемая In-Stream реклама останется.

Видеохостинг делает ставку на «заставки» или, как их еще называют, «бамперы». Они были запущены прошлой весной. «Заставки» длятся всего 6 секунд и продаются через аукцион AdWords на основе CPM (цены за тысячу показов). Формат предназначен для мобильных устройств и значительно увеличивает охват и частоту просмотров.

Рекламодателям может не понравиться такой шаг, но это вынужденная плата за внимание пользователей. Сервис должен учитывать реакцию аудитории и улучшать пользовательский опыт, чтобы не раздражать пользователей. Кроме того, YouTube тревожит активное развитие видеобизнеса Facebook, чьи предложения очень привлекательны для брендов.

По данным прошлогоднего исследования Mirriad, 90% пользователей пропускают пре-роллы перед онлайн-видео. Чаще всего пропускают или блокируют рекламу миллениалы — таких оказалось 84%. Спасением для брендов эксперты считают нативную рекламу.