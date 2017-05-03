Веб-версия видеохостинга стала удобнее и «легче»

Google обновил десктопную версию YouTube. Сайт видеохостинга, которому на днях исполнилось 12 лет, перешел на Material Design, где акцент сделан на пользовательские предпочтения. В первую очередь посетитель видит релевантные видео и обновления любимых авторов. Интерфейс YouTube стал проще и удобнее, уверяют в компании. Протестировать новый дизайн и оставить отзыв можно в специальном разделе. Изменения будут развертываться постепенно.

Задача Material Design — сделать пользовательский опыт интуитивно понятным. Новый дизайн минималистичен и «свеж», с сайта исчезли лишние визуальные элементы. Команда Google считает, что пользователя ничто не должно отвлекать от просмотра контента. Теперь дизайн видеохостинга соответствует стилю других платформ Google, включая мобильное приложение YouTube. В основе всех изменений — фреймворк под названием Polymer.

Пользователи могут заметить новые функции. Например, появился ночной режим: при его включении яркость экрана снижается, а цвета становятся более теплыми и естественными. Кроме того, изменился внешний вид каналов, появились новые настройки поиска и просмотра.