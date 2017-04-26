Оператор взял на вооружение VR-технологии



Иллюстрация

У мобильного оператора Yota появится виртуальный офис продаж. Приложение Yota VR будет доступно в Google Play, App Store и Oculus Store. Чтобы посетить виртуальное представительство компании, потребуется кардборд или специальная гарнитура.

Yota обещает раздавать бесплатные кардборды в поездах «Стриж», следующих по маршруту Москва – Нижний Новгород, в центре дизайна Artplay, в институте «Стрелка» в Москве и в ГЦСИ «Арсенал» в Нижнем Новгороде. Там компания установит специальные инсталляции.

В VR-представительстве можно встретить виртуального консультанта, узнать о преимуществах оператора, выбрать оптимальный пакет услуг и заказать доставку SIM-карты. Эксперимент запущен в рамках проекта Yota Futureproof, основная цель которого состоит в оценке эффективности использования VR-технологий в бизнес-процессах.

В первую очередь, компанию интересует влияние VR-офиса на продажи SIM-карт, а также конверсия посетителей в клиентов, объясняет гендиректор Yota Владимир Добрынин. Партнером проекта выступил Samsung. Его представители надеются, что у бизнеса появится новый, эффективный и технологичный канал коммуникации.