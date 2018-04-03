Yota запустила новую рекламную кампанию, направленную на продвижение нового тарифа оператора.
0 минут и 30 Гб — зачем разговаривать, если обо всем можно сообщить в мессенджерах?
В новом ролике Yota показывает, что классические телефонные разговоры уходят в прошлое, да и в целом, формат нашего общения изменился/
Мы заменяем слова на эмодзи, ведем онлайн-трансляции в Instagram, чтобы не рассказать, а сразу показать всем, что происходит в нашей жизни.
Звонки тоже совершаются всё реже, ведь проще отправить голосовое сообщение.
Кампания продлится до 30 апреля, рекламные ролики выйдут на федеральных ТВ-каналах и в интернете. Суперсайты, медиафасады и сити-борды будут размещены в 34 крупнейших городах России.
Состав творческой группы:
Yota (клиент)
Бренд-менеджер — Иван Смелянский
Диджитал и медиа-менеджер — Анастасия Тетерина
Директор по маркетингу — Виталий Урезченко
Friends Moscow (креатив)
Креативный директор — Максим Пономарев
Арт-директор — Ирина Смоликова
Копирайтер — Елена Шиляева
Директор по стратегии — Дмитрий Савельев
Старший стратег — Егор Кожедуб
Аккаунт-директор — Дарья Давыдова
Продюсер — Екатерина Ковалева
Stereotactic (продакшн)