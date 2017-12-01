В рамках кампании вышло семь рекламных роликов

Yota предложила своим пользователям самим собрать тот пакет услуг, который подойдёт именно им. В поддержку этого предложения Yota запустила новую рекламную кампанию.

Семь рекламных роликов демонстрируют жизненные ситуации, знакомые каждому владельцу смартфона.

«В этой кампании мы рассказываем, что Yota всегда готова к переменам в жизни своих клиентов. Для этого мы сделали серию из нескольких видеороликов и макетов для наружной рекламы, где показываем разные жизненные обстоятельства, в которые попадают владельцы смартфонов хоть раз и предлагаем собрать тот оптимальный пакет услуг, который подходит под каждое из них – отдельно минуты, отдельно гигабайты и безлимитный доступ к десяти самым популярным мобильным приложениям», – рассказывает директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.















«Нам нужно было донести основное преимущество Yota: возможность быстро менять настройки тарифа тогда, когда это нужно. Нам всегда нравился минималистичный стиль бренда, но хотелось привнести в него что-то эмоциональное, забавное и человеческое. Мы взяли за основу то, что люди каждый день видят в телефоне: элементы интерфейсов чатов, SMS, push-уведомлений. И рассказали с их помощью истории, в которых многие узнают ситуации из своей жизни. Этот стиль мы также поддержали в наружной рекламе и баннерах», – добавляет Максим Пономарев, креативный директор Friends Moscow.

В рамках кампании на ТВ-каналах и в интернете будут выпущены ролики, также в 14 крупнейших городах России появятся суперсайты, медиафасады и сити-борды.

Состав творческой группы:

Yota (клиент)

Бренд-менеджер – Иван Смелянский

Диджитал и медиа-менеджер – Анастасия Тетерина

Директор по маркетингу – Виталий Урезченко

Руководитель отдела спецпроектов – Анна Чернышева

Friends Moscow (агентство)

Креативный директор – Максим Пономарев

Арт-директор – Ирина Смоликова

Директор по стратегии – Дмитрий Савельев

Стратеги – Егор Кожедуб, Иван Чернопятко

Аккаунт-директор – Дарья Давыдова

Продюсер – Максим Коростелев

FibrFilms (продакшн)