Инновационное устройство смешивает соки, анализируя настроение звучащей мелодии



Sreenshot

Японская компания Nomura создала устройство Squeeze Music, которое смешивает соки на основе анализа звучащих мелодий.

Squeeze Music состоит из емкостей с различными напитками и специального компьютера. Компьютер различает настроения в музыке и на основе этого анализа создаёт коктейли.

Устройство определяет, какой процент каждой эмоции содержится в разных песнях — от этого зависят пропорции горького, сладкого, соленого и кислого. Так, например, любители веселых песен получают сладкие напитки. Разработчики отмечают, что аппарат может смешивать как безалкогольные коктейли, так и напитки с содержанием алкоголя.

Устройство сможет приготовить коктейль на основе песни, которую человек слушает в конкретный момент. В Nomura считают, что Squeeze Music будет особенно популярен на музыкальных фестивалях, участники которых смогут «выпить» звучащую прямо сейчас песню.