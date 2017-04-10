Формат называется мобильный Motion

«Яндекс» разработал формат рекламных объявлений Motion, который должен позволить увеличить монетизацию трафика со смартфонов. Рекламу в таком формате уже запустили Rambler, «Эхо Москвы» и Avito.ru.

Это нефиксированный горизонтальный блок, созданный специально для мобильных сайтов. При первом контакте пользователь "считывает" заголовок и крупное изображение, а когда реклама попадает в зону видимости пользователя полностью, запускается анимация: картинка размывается и затемняется, а на передний план выходят рекламные тексты.

По сообщению «Яндекса», количество кликов на новый блок в 2-4 раза выше средних показателей в мобильном сегменте. Motion адаптируется под возможности разных устройств: на смартфонах с iOS версии 9 и Android версии 4.4 или выше он работает как динамический формат, на остальных — как статический, чтобы не замедлять загрузку сайта.