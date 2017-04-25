Интернет-компания собрала инструменты для общения на единой платформе



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“Яндекс” запустил платформу “Коннект”, в состав которой вошли “Почта” для домена, “Диск”, мессенджер “Ямб”, общая база документов “Вики” и адресная книга, отражающая структуру организации. Все сервисы “Коннекта” связаны между собой. Такая инфраструктура позволит упростить и сделать коммуникацию внутри компании более эффективной.

“Коннект” ориентирован не только на российский, но и на международный рынок. Им можно пользоваться как на русском и английском. Сейчас сервис предоставляет только бесплатный пакет базовых услуг, но в скором времени станет доступен пакет “Премиум” — с более широким набором функций и возможностью интеграции “Коннекта” с другими системами клиента. Стоимость его использования составит 190 рублей в месяц за каждого пользователя.

В “Яндексе” отмечают, что инструменты “Коннекта” уже успешно помогают координировать работу почти шести тысяч человек в 16 офисах интернет-компании. Так, общее число входящих сообщений, которые внутренняя “Почта” компании обрабатывает за неделю, приближается к 27 миллионам. А в “Вики” “Яндекса” примерно 830 тысяч страниц, что сопоставимо с объёмом русскоязычной “Википедии”.