Компания выпустила агрегатор служб краткосрочной аренды машин



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Интернет-компания запустила агрегатор служб краткосрочной аренды машин «Яндекс.Каршеринг», сообщает «Коммерсант».

Пользователям в Москве и Санкт-Петербурге доступно 2,2 тыс. автомобилей от сервисов «Делимобиль», Anytime, Car5, Rentmee и Colesa.com. Также тестируется каршеринг GreenGo в Будапеште, эксперимент рассчитан на российских туристов.

Для поиска автомобилей используется технология пешеходной маршрутизации «Яндекс.Карт». Она позволяет строить оптимальный маршрут, учитывая доступность свободных машин. Виджет «Каршеринг рядом» показывает 3 ближайших автомобиля. Кроме того, можно использовать фоновый поиск на заданном участке - как только в отмеченной зоне появляется доступный автомобиль, приложение отправляет push-уведомление. Приложение дает пользователю все данные: марку, модель, сколько бензина осталось в баке, вместимость транспортного средства, карту с местами возможной парковки и тариф.

Сервис пока не планируется монетизировать. «Никаких комиссий не берем»,— подчеркивают в «Яндексе».