Пользователи десктопа тоже получили возможность общаться с голосовым помощником

В десктопную версию «Яндекс.Браузера» добавили голосовой помощник «Алиса». Теперь с её помощью можно искать информацию в интернете или открывать нужные сайты.

Также помощника можно просить очистить историю браузера, открыть последнюю закрытую вкладку, запустить установленную программу, выключить или перезагрузить компьютер. «Алиса» умеет включать, выключать и делать громче музыку, рассказывать о погоде и новостях, строить маршруты.

С «Алисой» можно разговаривать почти как с живым человеком. Среди прочих функций — игры. Сейчас голосовой помощник предлагает пользователю более десяти игр, в частности, «Города», «Верю — не верю» и «Угадай песню».

«Люди пользуются голосовыми технологиями в самых разных ситуациях: строят маршруты голосом, ищут что-то на ходу, общаются с роботами колл-центров. Голосовое управление — один самых естественных и простых способов общения человека с техникой, поэтому мы добавляем „Алису“ в сервисы „Яндекса“. На смартфонах она уже помогает миллионам и теперь переходит к компьютерам. В будущем она стремится стать полноценным личным ассистентом человека на разных устройствах», — сообщает руководитель десктопного «Яндекс.Браузера» Роман Иванов.

Напомним, что «Яндекс» открыл платформу «Яндекс.Диалоги», с помощью которой сторонние разработчики смогут привить Алисе тот или иной навык. Например, чат-боты компаний могут научить «Алису» заказывать пиццу или доставку цветов.