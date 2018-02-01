«Яндекс. Касса» сможет передавать фискальные чеки платежей в сервисе

С помощью «Яндекс.Кассы» интернет-магазины, принимающие платежи в Telegram, теперь могут автоматически отправлять фискальные чеки. Такая возможность появилась благодаря обновлению Telegram-бота платежного решения, сообщают в компании.

Компаниям теперь будет проще исполнять требования закона «О применении контрольно-кассовой техники». Если в процессе платежа покупатель укажет свой электронный ящик или мобильный номер, чек придет клиенту по почте или в SMS.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, компании нужно подключить кассовый аппарат и научить своего Telegram-бота передавать данные чека. На сайте «Яндекс.Кассы» есть подробная инструкция по настройке бота.

Если же интернет-магазин еще не сотрудничает с «Яндекс.Кассой», но хочет принимать платежи в мессенджере, нужно заключить договор с cервисом, завести кассовый аппарат, создать своего бота и подключить его к платежному боту «Кассы».