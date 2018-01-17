«Яндекс.Попутка» пригодится тем, кто планирует дальние поездки

Компания «Яндекс» в тестовом режиме запустила собственный сервис по поиску попутчиков как для водителей, так и для пассажиров — «Яндекс.Попутка», сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Сервис работает следующим образом: водитель или пассажир строят маршрут, после чего сервис находит им подходящего попутчика и предлагает сумму компенсации водителю. Уточняется, что сумма носит рекомендательный характер — попутчики могут договориться о компенсации сами. Сервис поможет компенсировать расходы на совместную поездку, но не заработать, отмечают в компании.

«Сервис помогает найти попутчика, который готов ехать прямо сейчас. Искать попутчика можно для поездок от 10 км, поэтому «Яндекс.Попутка» будет полезна тем, кто хочет попасть на другой конец города или ездит на работу или учебу из пригорода», — сообщают в «Яндекс».

Пилотный проект запущен в Ростовской области и Красноярском крае. «Яндекс.Попутка» для водителей доступна в «Яндекс.Навигаторе» для Android. Приложение для пассажиров запустят позже. Уточняется, что оно будет работать как на Android, так и iOS.