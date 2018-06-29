Рекламные экраны подберут посетителям персональные объявления

«Яндекс» вместе с разработчиком рекламных решений Addreality запустил продажу рекламу внутри помещений по модели programmatic с использованием технологии распознавания лиц. Партнерство компаний предполагает использование технологии распознавания лиц от Addreality, рекламу от «Яндекса», а владельцы помещений предоставляют место для установки экранов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний.

Каждый рекламный экран оснащён видеокамерой. Новая система распознает пол, возраст и другие характеристики человека (например, очки, бороду и другое), который смотрит на цифровую панель в магазине. После этого платформа подбирает подходящее для конкретного посетителя рекламное объявление, закупает его на онлайн-аукционе и транслирует на цифровой панели. Процесс распознавания лица и замены рекламы занимает «доли секунды».

Рекламодатели оплачивают показы только таргетированной рекламы. Например, если рекламная кампания нацелена на женщин от 25 до 35 лет, а перед экраном находятся женщина 28 лет, женщина 35 лет и мужчина 30 лет, то рекламодатель заплатит за два показа. При этом для таргетирования используют только обезличенные данные пользователей и не идентифицируют отдельных покупателей, а также не записывают всех проходящих мимо экрана людей.

Такой Формат позволит бизнесу эффективнее расходовать бюджеты за счет покупки целевой аудитории. Первые 70 рекламных экранов уже установлены в сети аптек «Асна». В случае успешного эксперимента сеть аптек установит еще две тысячи экранов. Кроме «Асны», система проходит тестирование в супермаркетах «Виктория».