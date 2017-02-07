Она будет работать в «Райффайзенбанке»



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Яндекс разработал модель прогнозирования спроса на наличные в банкоматах. С помощью алгоритма банки смогут на 15% снизить издержки, связанные с пополнением банкоматов и изъятием из оборота лишних средств. Об этом сообщает пресс-служба Яндекса.

Система будет давать планировщику инкассаций рекомендации о том, когда и на какую сумму нужно инкассировать банкомат. Она разработана на основе анализа данных 2000 банкоматов. Учитывалось их местонахождение, режим работы, фактический спрос на наличные и другие параметры. Система будет применяться в «Райффайзенбанке». Модель позволит банку уменьшить отклонение прогноза от реального спроса примерно на 30%.

«Любому банку важно соблюдать баланс между количеством денег, которые лежат в банкоматах и которые находятся в обороте. Если денег в банкоматах мало и клиенты не могут снять наличность, это вызывает их недовольство. Если денег в банкоматах слишком много, банк несёт излишне высокие издержки. Решение, которое мы предлагаем, позволит банкам оптимизировать распределение денег в сети банкоматов и сократить свои издержки», — рассказал исполнительный директор Yandex Data Factory Александр Хайтин.

Yandex Data Factory — это направление Яндекса, созданное для решения бизнес-задач с помощью анализа данных и технологий машинного обучения. В прошлом году Яндекс разработал модель прогнозирования спроса на товары со скидкой для сети магазинов «Пятёрочка».