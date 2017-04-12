Правообладатели пытаются взыскать с интернет-компании 5,4 млн рублей



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Компания «СО/Эра Мьюзик», отвечающая за музыкальный менеджмент более 30 артистов, среди которых Loc-Dog, On-the-Go и др., подала в суд на «Яндекс» с требованием взыскать 5,4 млн рублей за нарушение авторских и смежных прав, сообщает газета «Известия».

Речь идет о размещении на сервисе «Яндекс.Музыка» произведений двух российских музыкальных проектов — 25/17 и «Лед 9». Исключительная лицензия на эту музыку принадлежит истцу. Правообладатель вел переговоры с интернет-порталом, но договориться не удалось. Правообладателю стало известно, что «Яндекс» нарушил условия и сроки использования, оговоренные в лицензии. К примеру, изображения артистов использовали для рекламы «Яндекс.Музыки».

Договориться об урегулировании ситуации не удалось. 5 апреля ООО «СО/Эра Мьюзик» предъявило иск о незаконном размещении альбомов и изображения артистов 25/17 и «Лед 9». Предварительное заседание суда назначено на 23 мая. Сумма заявленной компенсации - 5,4 млн рублей.