Нельзя просто взять и показать все ролики новой кампании «Яндекс.Маркета» сразу. Опубликованные в марте ролики сервиса оказались не единственными в ироничной кампании.
Ранее команда «Яндекс.Маркета» презентовала серию ироничных рекламных роликов под слоганом «Ищите лучшие цены», чтобы напомнить об удобстве ценового агрегатора. Задачей команды было интересно и с юмором рассказать о разнообразии ассортимента сервиса «Яндекс.Маркет» и возможности выбрать лучшие цены.
На этой неделе вышли два новых ролика в поддержку кампании.
В одном из них психотерапевт не может расстаться с наушниками своей мечты и наслаждается музыкой во время сеанса с пациентом. Другой ролик — про попытку сделать семейное фото. В итоге на фото три участника: супружеская пара и… кофемашина, купленная по лучшей цене на Маркете.
Новая рекламная кампания построена вокруг инсайта: «когда вы купили то, о чем мечтали, да еще и по лучшей цене, вы не захотите с этим расставаться». Главные герои роликов не могут нарадоваться товарам, которые они купили по лучшей цене. И уж тем более не хотят ими ни с кем делиться.
Состав творческой группы:
«Яндекс.Маркет» (клиент)
Владислав Свириденко — Marketing Director Яндекс. Маркет
Екатерина Непомнящая — Brand Marketing Group Head Яндекс. Маркет
Марина Дядина — Brand Manager Яндекс. Маркет
BBDO Moscow (креатив)
Алексей Федоров — Executive Creative Director
Наталья Цыганова — Managing Director
Алексей Литовка — Art Director
Петр Мартюк — Copywriter
Кристина Крушинская — Group Account Director
Елена Казак — Senior Account Manager
Артемий Семёнов — Producer
Анастасия Никольская — Producer Assistant
Анна Хитько — Senior Planner
Александра Сагалович — Digital Excellence Director
Клавдия Назаренко — Senior Digital Planner
Bazelevs Production (продакшн)
Леонид Горенштейн — Director
Дмитрий Лобков, Марианна Ларинина — Producer