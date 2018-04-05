Сервис вновь рассказывает о своих ключевых преимуществах

Нельзя просто взять и показать все ролики новой кампании «Яндекс.Маркета» сразу. Опубликованные в марте ролики сервиса оказались не единственными в ироничной кампании.

Ранее команда «Яндекс.Маркета» презентовала серию ироничных рекламных роликов под слоганом «Ищите лучшие цены», чтобы напомнить об удобстве ценового агрегатора. Задачей команды было интересно и с юмором рассказать о разнообразии ассортимента сервиса «Яндекс.Маркет» и возможности выбрать лучшие цены.

На этой неделе вышли два новых ролика в поддержку кампании.

В одном из них психотерапевт не может расстаться с наушниками своей мечты и наслаждается музыкой во время сеанса с пациентом. Другой ролик — про попытку сделать семейное фото. В итоге на фото три участника: супружеская пара и… кофемашина, купленная по лучшей цене на Маркете.

Новая рекламная кампания построена вокруг инсайта: «когда вы купили то, о чем мечтали, да еще и по лучшей цене, вы не захотите с этим расставаться». Главные герои роликов не могут нарадоваться товарам, которые они купили по лучшей цене. И уж тем более не хотят ими ни с кем делиться.

Состав творческой группы:

«Яндекс.Маркет» (клиент)

Владислав Свириденко — Marketing Director Яндекс. Маркет

Екатерина Непомнящая — Brand Marketing Group Head Яндекс. Маркет

Марина Дядина — Brand Manager Яндекс. Маркет

BBDO Moscow (креатив)

Алексей Федоров — Executive Creative Director

Наталья Цыганова — Managing Director

Алексей Литовка — Art Director

Петр Мартюк — Copywriter

Кристина Крушинская — Group Account Director

Елена Казак — Senior Account Manager

Артемий Семёнов — Producer

Анастасия Никольская — Producer Assistant

Анна Хитько — Senior Planner

Александра Сагалович — Digital Excellence Director

Клавдия Назаренко — Senior Digital Planner

Bazelevs Production (продакшн)

Леонид Горенштейн — Director

Дмитрий Лобков, Марианна Ларинина — Producer