Сервис уже доступен для жителей Москвы и Петербурга

Сервис «Яндекс.Карты» научился прокладывать велосипедные маршруты: он подскажет, как удобнее добраться на велосипеде из одной точки в другую, и подсчитает примерное время в пути.

При построении маршрутов приоритет отдаётся дорогам, по которым удобно ездить на велосипеде. Это велодорожки или, например, дорожки в лесопарках. Путь может пролегать и по автомобильным дорогам, но в объезд многополосных трасс.

Сервис использует в работе дорожный граф, где для каждого участка указано, доступен он для проезда на велосипеде или нет. Граф регулярно пополняется новыми данными. Общая протяжённость московских дорог, по которым «Яндекс.Карты» строят велосипедные маршруты, превышает 26,5 тысячи километров, 190 километров из них — это велодорожки.

Кроме того, на карте также отмечены пункты проката «Велобайк» — если нажать на метку, сервис сообщит, сколько велосипедов свободно.

Веломаршруты доступны жителям Москвы, Санкт-Петербурга, за пределами столиц функция работает в бета-режиме.