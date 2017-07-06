EmCo и Reputation Institute объявили результаты исследования корпоративной репутации в России



Depositphotos

Сегодня стали известны результаты исследования корпоративной репутации в России. В опросе участвовали более 10 тысяч человек.

В опросе по методу RepTrak® самые крупные и известные российские и международные компании были ранжированы по шкале от 0 до 100, где более 80 (отличная репутация), 70-79 (сильная), 60-69 (средняя), 40-59 (слабая), менее 40 (очень слабая).

По мнению опрошенных жителей России, в 2017 году лучшей репутацией среди российских компаний обладают Яндекс, Аэрофлот и Сбербанк, в то время как среди международных лучшими стали Volkswagen, Rolex и Canon.

Основные факторы, влияющие на репутацию компаний, работающих в России, являются: «Качество продуктов и услуг», «Корпоративное управление», «Инновационность» и «Корпоративная социальная ответственность». Восприятие российского рынка хуже, чем международного – 69,5 и 83,9 соотвественно.

EmCo и Reputation Institute планируют совместно проводить оценку корпоративной репутации в России на ежегодной основе.

Cees Van Riel, сооснователь Reputation Institute, профессор корпоративных коммуникаций университета Erasmus



Результаты исследования показывают, что в России, так же как и во всем мире, существует тесная связь между репутацией компании и ее финансовыми показателями. Компании с хорошей репутацией имеют серьезное конкурентное преимущество с точки зрения привлечения покупателей, квалифицированных сотрудников и инвесторов. Мы приветствуем совместную работу с EmCo так как считаем, что российские компании обладают большим потенциалом развития репутационного капитала, как внутри страны, так и за рубежом.



Павел Ким,

партнер российской консалтинговой компании EmCo:



В современных условиях конкурентоспособность компаний во многом зависит от эффективного взаимодействия с различными заинтересованными сторонами. Соответственно, восприятие компании – ее репутация оказывает существенное влияние не только на тональность высказываний в СМИ, но и на стоимость бизнеса.









