Результаты активации – большой охват и множество спортивных историй из разных уголков страны





В социальной сети «Одноклассники» завершился конкурс #язаспорт, в котором приняли участие более 1500 молодых спортсменов со всей России. За два с половиной месяца в приложение OK live конкурсанты загрузили более 1700 видеороликов и трансляций с хэштегом акции. Первое место и пол миллиона рублей от CarPrice получила 15-летняя дзюдоистка из Саратова Лилия Нугаева, Деньги она потратит на инвентарь для детской спортшколы.

Организаторы – онлайн-аукцион подержанных автомобилей CarPrice и Одноклассники – запустили конкурс 11 сентября.

Каждый пользователь ОК рассказывал о себе и своих спортивных результатах в коротком видео или трансляции в OK Live с хэштегом своего вида спорта (например, #бокс) и проекта #язаспорт. Во следующий этап 10 финалистов отобрали члены жюри (представители ОК, CarPrice, спортивные блогеры Вадим Бабешкин, Алексей Столяров и дуэт 2DROTS).

Помимо Лилии Нугаевой, в финал попали еще два конкурсанта – волейбольная семья Маршаловых из Иркутской области и любитель воркаута Виктор Кочевых из Брянской области. Участники финала должны были выполнить специальное задание – составить программу занятий своим видом спорта и показать ее на видео.

Победителя определили пользователи ОК в специальном приложении конкурса: 15-летняя дзюдоистка выиграла с отрывом в 300 голосов. Как рассказала сама Лилия в финальном видео, полученные деньги она потратит на ремонт татами в своем зале и инвентарь для местной детской спортивной школы.

«В нашей стране проживает огромное количество талантливых спортсменов. Я очень рад тому, что наша помощь направляется адресно, а не растворяется в недрах каких-либо организаций. Любительский спорт - это основа здоровья нации, поэтому конечно же он нуждается в поддержке и популяризации», - говорит Денис Долматов, генеральный директор CarPrice.

Охват

Конкурс #язаспорт за два с половиной месяца охватил более 12 млнчеловек, а видео с участниками только в Одноклассниках собрали более 7,5 млн просмотров.

В пятерку самых популярных видеороликов проекта, каждый из которых набрал порядка 500 000 просмотров, попали работы семьи Маршаловых, Лилии Нугаевой, а также мастера спорта по конному спорту из Красноярска Дины Выходцевой и любителей фитнеса и здорового образа жизни: Ирины Ушаковой из Липецка и Алевтины Русиновой из Москвы.