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XIII Ежегодная конференция «Медиабизнес»

11.09.2018 в 20:00

На одной площадке встретятся руководители и представители российских медиахолдингов, регулирующих органов, крупнейших рекламодателей

27 сентября 2018 года деловое издание «Ведомости» проведет XIII ежегодную конференцию «Медиабизнес» в Lotte Hotel Moscow.

Для обсуждения острых проблем медиаотрасли, актуальных вопросов и успешных бизнес-кейсов на одной площадке встретятся руководители и представители российских медиахолдингов, регулирующих органов, крупнейших рекламодателей, инвестиционных, консалтинговых и рекламных компаний, аналитики и эксперты, а также представители бизнес-сообществ, заинтересованные в партнерстве с медиакомпаниями отрасли.

В фокусе обсуждения:

  • Новые модели заработка медиа-компаний.
  • Производство онлайн сериалов.
  • На чем построен бизнес спортивных трансляций?
  • Цифровая среда и дистрибуция контента в интернете.
  • Переворот в рекламе. Изменившаяся расстановка сил и изменившиеся модели и каналы.

Среди спикеров:

  • Дениc Горшков, генеральный директор, More.TV
  • Эдуард Илоян, основатель, генеральный продюсер, Yellow, Black and White, START.ru; генеральный продюсер, телеканал «Супер»
  • Антон Калинкин, основатель, The Digital Reporter
  • Тина Канделаки, генеральный продюсер, «Матч ТВ»
  • Сергей Корнихин, основатель, кинокомпания «Друг друга»
  • Дмитрий Навоша, генеральный директор, Sports.ru
  • Дмитрий Сергеев, первый заместитель генерального директора, Mail.Ru Group
  • Олег Туманов, генеральный директор, «Иви.ру»
  • Петр Шепин, коммерческий директор, Первый канал

Подробнее — на официальном сайте мероприятия

По вопросам участия обращайтесь к Нариману Нариманову по тел.: +7 (495) 956-34-58 (доб. 2757) или по электронной почте n.narimanov@vedomosti.ru

По вопросам аккредитации — к Анастасии Тисковой по тел.: +7 (495) 956-34-58 (доб. 4147) или по электронной почте a.tiskova@vedomosti.ru

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