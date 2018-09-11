XIII Ежегодная конференция «Медиабизнес»

27 сентября 2018 года деловое издание «Ведомости» проведет XIII ежегодную конференцию «Медиабизнес» в Lotte Hotel Moscow.

Для обсуждения острых проблем медиаотрасли, актуальных вопросов и успешных бизнес-кейсов на одной площадке встретятся руководители и представители российских медиахолдингов, регулирующих органов, крупнейших рекламодателей, инвестиционных, консалтинговых и рекламных компаний, аналитики и эксперты, а также представители бизнес-сообществ, заинтересованные в партнерстве с медиакомпаниями отрасли.

В фокусе обсуждения:

Новые модели заработка медиа-компаний.

Производство онлайн сериалов.

На чем построен бизнес спортивных трансляций?

Цифровая среда и дистрибуция контента в интернете.

Переворот в рекламе. Изменившаяся расстановка сил и изменившиеся модели и каналы.

Среди спикеров:

Дениc Горшков, генеральный директор, More.TV

Эдуард Илоян, основатель, генеральный продюсер, Yellow, Black and White, START.ru; генеральный продюсер, телеканал «Супер»

Антон Калинкин, основатель, The Digital Reporter

Тина Канделаки, генеральный продюсер, «Матч ТВ»

Сергей Корнихин, основатель, кинокомпания «Друг друга»

Дмитрий Навоша, генеральный директор, Sports.ru

Дмитрий Сергеев, первый заместитель генерального директора, Mail.Ru Group

Олег Туманов, генеральный директор, «Иви.ру»

Петр Шепин, коммерческий директор, Первый канал

Подробнее — на официальном сайте мероприятия

По вопросам участия обращайтесь к Нариману Нариманову по тел.: +7 (495) 956-34-58 (доб. 2757) или по электронной почте n.narimanov@vedomosti.ru