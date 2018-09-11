XIII Ежегодная конференция «Медиабизнес»

27 сентября 2018 года деловое издание «Ведомости» проведет XIII ежегодную конференцию «Медиабизнес» в Lotte Hotel Moscow.
Для обсуждения острых проблем медиаотрасли, актуальных вопросов и успешных бизнес-кейсов на одной площадке встретятся руководители и представители российских медиахолдингов, регулирующих органов, крупнейших рекламодателей, инвестиционных, консалтинговых и рекламных компаний, аналитики и эксперты, а также представители бизнес-сообществ, заинтересованные в партнерстве с медиакомпаниями отрасли.
В фокусе обсуждения:
- Новые модели заработка медиа-компаний.
- Производство онлайн сериалов.
- На чем построен бизнес спортивных трансляций?
- Цифровая среда и дистрибуция контента в интернете.
- Переворот в рекламе. Изменившаяся расстановка сил и изменившиеся модели и каналы.
Среди спикеров:
- Дениc Горшков, генеральный директор, More.TV
- Эдуард Илоян, основатель, генеральный продюсер, Yellow, Black and White, START.ru; генеральный продюсер, телеканал «Супер»
- Антон Калинкин, основатель, The Digital Reporter
- Тина Канделаки, генеральный продюсер, «Матч ТВ»
- Сергей Корнихин, основатель, кинокомпания «Друг друга»
- Дмитрий Навоша, генеральный директор, Sports.ru
- Дмитрий Сергеев, первый заместитель генерального директора, Mail.Ru Group
- Олег Туманов, генеральный директор, «Иви.ру»
- Петр Шепин, коммерческий директор, Первый канал
Подробнее — на официальном сайте мероприятия
По вопросам участия обращайтесь к Нариману Нариманову по тел.:
По вопросам аккредитации — к Анастасии Тисковой по тел.: