Метки позволят блокировать продажу товара с истекшим сроком, а также фиксировать нарушения температуры при хранении и транспортировке

X5 Retail Group тестирует сразу три технологии с нанесением на продукты инновационной маркировки, блокирующей продажу товара с истекшим сроком годности и фиксирующей нарушения температуры при хранении и транспортировке, говорится в сообщении компании.

В частности, X5 совместно с несколькими поставщиками начала пилотный проект, в рамках которого реализует продукцию категорий «фреш» и «ультра-фреш» со штрих-кодами формата EAN 13+5, содержащими информацию о сроке годности товара. Это позволяет не допустить продажу просроченной продукции, которая на кассе идентифицируется как брак. В настоящий момент технология тестируется в 200 магазинах «Пятёрочка» в Москве и Московской области.

В ближайшее время X5 начнет пилотирование новой технологии отбраковки несвежего товара с помощью термоактивных меток. Метки-хамелеоны помогут покупателям и сотрудникам магазина установить, соблюдался ли температурный режим при транспортировке и хранении продукции. Эта технология особенно актуальна для контроля качества замороженных продуктов, в случае разморозки которой метка поменяет цвет и уже не вернет исходный при повторной заморозке. Эта технология разработана студентами Томского Государственного Университета (ТГУ), который с 2016 года является партнером X5.

Благодаря еще одному пилотному проекту X5 покупатели также с помощью меток-хамелеонов смогут контролировать фактически оставшийся срок годности товара. При неправильном хранении срок годности продукта может уменьшаться, и чтобы отследить текущее состояние товара, некоторые поставщики X5 будут наносить на свою продукцию специальные метки, которые при разных температурных условиях меняют свой цвет с разной скоростью.

Так, например, при температуре +4°C метка-хамелеон полностью потемнеет за 6 дней, а при температуре +6°C — уже за 4,5 дня. С помощью таких меток покупатели смогут получать достоверную информацию о качестве и безопасности продуктов, а сотрудники ритейлера — оперативнее обновлять товар в торговых залах и устранять нарушения условий хранения продукции на всей цепочке поставок.