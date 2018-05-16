Компания планирует доставлять покупки из российских и зарубежных онлайн-магазинов

X5 Retail Group работает над проектом создания инфраструктуры для доставки заказов сторонних интернет-магазинов и агрегаторов. Речь идет, в первую очередь, о заказах непродовольственных товаров в российских и зарубежных магазинах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на конкурсную документацию.

X5 хочет создать сортировочные центры, попутную логистику и пункты выдачи заказов, в том числе автоматические постаматы, в подавляющем большинстве магазинов своих сетей. Планируется, что через пять лет пункты выдачи появятся в каждом пятом супермаркете «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Ритейлер рассчитывает получать заказы от партнеров, везти их в распределительные центры (если заказ зарубежный — забирать после растаможивания), сортировать, привозить в постаматы и обрабатывать возвраты. Услуга позволит X5 повысить лояльность покупателей и привлечь новых клиентов в магазины.

Сейчас X5 обсуждает новый проект со всеми крупнейшими российскими и иностранными интернет-торговцами. Среди них — «Яндекс.Маркет», сообщил его представитель. Из зарубежных площадок разговоры велись с китайской Aliexpress. Площадка Goods, входящая в группу «М.видео», тоже обсуждает с X5 варианты сотрудничества, так как для «М.видео» и «Эльдорадо» интересны логистические услуги в регионах, отмечают их представители. Но ограничением могут стать габариты товаров, указывают они: постаматы подходят только для небольших заказов.

Пилотный проект размещения постаматов в магазинах сетей X5 планируется на первую половину 2019 года. Проект начнёт тестироваться в Центральной России.

Эксперты отмечают, что по числу пунктов выдачи X5 может стать заметным участником рынка. Сейчас на этом рынке лидирует «Почта России» с 42 000 отделений. Если в ближайшем будущем объединятся сети «Связного» и «Евросети», у них будет до 10 000 пунктов выдачи. Потенциально крупной сетью выдачи интернет-заказов может стать Сбербанк, который ранее также заявлял о такой возможности.