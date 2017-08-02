Партнёры акции рассказали, как проявляют заботу о своих клиентах и об окружающем мире

Всемирный фонд дикой природы запустил кампанию "День экодолга", в рамках которой призывает к ответственному производству и потреблению продуктов питания.

WWF сообщает, что 2 августа наступил день экологического долга, когда человечество исчерпало все ресурсы, которые планета может восстановить за год и берёт оставшиеся у будущих поколений. Ключевыми партнёрами акции выступили «Макдоналдс», Ferrero, Splat и «4сезона».

«По подсчетам Глобальной сети экологического следа (GFN), каждый год человечество расходует столько возобновляемых ресурсов, сколько смогли бы обеспечить только 1,7 такой планеты, как Земля. Это ведет к истощению окружающей среды — исчезновению лесов, нехватке продовольствия, закислению океана и другим тяжелым для планеты и ее жителей последствиям», - говорится в сообщении WWF.

По данным российского отделения фонда, 20 % воздействия россиян на природу связано с потреблением продуктов и безалкогольных напитков. Сегодня посетители столичных ресторанов, кафе и магазинов получат чеки о долгах перед планетой, в них будет сказано, что за семь месяцев люди исчерпали все биологические ресурсы, отведенные на год.

Фонд призывает жителей Земли садиться на экодиету, т.е. потреблять разумно, сохраняя ресурсы нашей планеты для будущих поколений. На сайте компания, совместно с партнёрами акции разместила несколько вкусных и полезных экорецептов.

Кроме того, на сайте фонда партнёры акции рассказывают, как проявляют заботу о своих клиентах и об окружающем мире. Так, например, «Макдоналдс» тратит на благоустройство и озеленение территории вокруг ресторанов в среднем более 70 миллионов рублей в год. А дизайн производственной части ресторанов и использование специального оборудования позволяют максимально контролировать энергозатраты, водные ресурсы и минимизировать отходы. Телеканал «Живая природа» стремится делать природу доступной, популярной и интересной. С первого дня основу канала составляют документальные фильмы о редких животных, дикой природе, уникальных экспедициях по отдаленным уголкам нашей планеты.

Экологи обеспокоены, что более трети произведенных продуктов в мире выбрасывается. Ежегодные потери оцениваются в 1,3 млрд т. Больше всего продуктов выкидывают жители развитых стран. Расширение сельскохозяйственных угодий наносит ущерб биоразнообразию. По данным WWF, производство питания является причиной выброса 25-30% мирового объема парниковых газов. Фонд, в частности, призывает вводить системы экологической сертификации для продуктов питания.

Также исследователи составили «антирейтинг» стран, на которые приходятся основные траты возобновляемых ресурсов. Россия находится на четвертом месте, уступая США, Южной Корее и Австралии. По подсчетам ученых, если бы население Земли потребляло ресурсы, как это делает средний россиян, то человечеству потребовалось бы 3,4 таких планеты, как Земля. В случае с жителями США и Южной Кореи и Австралии эта цифра увеличилась бы до пяти планет.