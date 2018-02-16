Первый день будет посвящен маркетинговым, а второй – digital коммуникациям

Участников конференции Best Marketing Practices ожидают два насыщенных когнитивной информацией, бесценными советами и уникальным контентом дня. Первый день будет посвящен маркетинговым, а второй – digital коммуникациям.

Более 40 ведущих экспертов рекламно-коммуникационной отрасли поделятся собственным опытом использования инновационных инструментов и технологий в маркетинговых коммуникациях различных сфер, трансформации digital-бизнеса, использовании новых инструментов коммуникации в национальных BTL-проектах – VR и Геймификация. Расскажут как телевизионный бренд-контент питает нон-медиа коммуникации, о каналах эффективной коммуникации с потребителем, нестандартных адресных программах и решениях, о эпическом direct mail и других актуальных темах на рынке.

Полная программа уже опубликована на сайте non-media.com. Обращаем ваше внимание на то, что программа будет дополнена дополнительными выступлениями, поэтому следите за новостями.

Помимо конференции Best Marketing Practices, в программе фестиваля – Церемония награждения конкурса WOW DONE AWARDS 2018, а также вечеринки, экскурсии и множество эмоций.

Со стоимостью аккредитаций вы можете ознакомиться по ссылке. Количество мест ограничено.

Мы советуем уже сейчас начинать планировать свои поездки в город Черновцы, ведь дорога не из близких, однако место назначения того стоит. Напоминаем о возможности бронирования автобуса Киев-Черновцы-Киев, который будет заказан оргкомитетом при наличии 30 чел. Бронирование необходимо осуществить до 28 февраля, написав на почту - event@vrk.org.ua.

В случае возникновения вопросов, просим обращаться в оргкомитет: +380 44 490-90-30, Екатерина Грабовская, festival@vrk.org.ua и Ольга Подгорская, project@vrk.org.ua.