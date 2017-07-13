Границы традиционных и нетрадиционных медиа стираются все чаще

Бренд WIFIRE оператора фиксированной связи NETBYNET (дочерняя компания «Мегафон») запустила рекламную кампанию по продвижению мобильного приложения предназначенного для телепросмотра.

Суть акции: можно брать ТВ с собой, смотреть его в любом месте и делать свои будни ярче.

Цели: увеличение лояльности действующих абонентов и привлечение новых клиентов.

Концепт видеоролика - анимация, созданная совместно с агентством MOST Creative Club, которое участвовало в разработке обновленной концепции бренда WIFIRE.

Видеоряд - знакомые всем сцены повседневных ситуаций, которые становятся по-настоящему комфортными благодаря тому, что можно делать то, что хочется именно здесь и сейчас.



Голос в ролике принадлежит популярной видеоблогерше nixelpixel.

Андрей Егоров, директор по развитию бизнеса на массовом рынке NETBYNET (бренд Wifire):



Вместе с агентством мы хотели создать легкие для восприятия, понятные и запоминающиеся анимационные сцены, в которых каждый узнал бы себя или своих друзей.

"Смотрю, где хочу!" - это основная идея кампании и основной посыл видеоролика. Этим мультиком мы хотели показать насколько удобно и доступно наше мобильное приложение WIFIRE TV.



Помимо яркого и в тоже время простого стиля анимации, мы решили сделать основной упор на голос, как это ни странно это для видео.

Сладкоголосая девушка - это известный видеоблогер nixelpixel, имеющая очаровательные вокальные данные и более 200 000 подписчиков на Youtube.



Михаил Герасимов, креативный директор MOST Creative Club:

Есть услуга WIFIRE TV, которая позволяет смотреть телевидение там, где тебе удобно и на любом устройстве. Кроме того, ты можешь подключить себе услугу на сети любого оператора. Перед нами стояла интересная, но в то же время понятная задача донести до клиентов эти два преимущества WIFIRE.

Разработка велась в два этапа. На первом мы придумали несколько кинематографичных направлений с бюджетами, приближенными к голливудским. А потом убрали всё лишнее и сделали мультик с песенкой, который совсем не похож на Dumb Ways to Die.

Чтобы мультфильм был интересней, мы добавили ситуаций, в которых человек может пользоваться WIFIRE TV. Часть из них мы подсмотрели в реальной жизни.

Когда речь зашла об озвучке, в качестве референса мы взяли песни Ники Водвуд, но долго не могли найти нужный голос, всё было не то. Поразмыслив, мы решили позвать саму Нику, и поэтому наш ролик приятно не только смотреть, но и слушать.



MOST Creative Club



Продюсер проекта – Радик Рахимов

Креативный директор – Михаил Герасимов

Руководитель креативной группы – Роман Беляков

Арт-директор – Павел Мишкин

Копирайтеры: Анна Давыдова, Ника Тарасевич, Кирилл Митрофанов

Голос - Ника Водвуд

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Spotmakers studio