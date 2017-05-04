Мессенджер оказался недоступен пользователям из ряда стран, но затем его работа была восстановлена



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Накануне произошел сбой в работе WhatsApp, доступ к мессенджеру не могли получить пользователи из России, ряда стран ЕС, США, Мексики, Бразилии, Индии, ЮАР. Пользователи сообщали о проблемах в работе сервиса в своих соцсетях

Через несколько часов работа WhatsApp была восстановлена. “Сейчас наши сервисы восстановлены. Мы ценим ваше терпение”, - сообщили ТАСС представители компании. Причины произошедшего сбоя в WhatsApp не разъяснили, однако пользователи мессенджера предполагают, что у сервиса просто “упал сервер”.

WhatsApp - бесплатный сервис, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и поддерживающий голосовую связь. По собственным оценкам WhatsApp, ежемесячная аудитория сервиса превышает 1 млрд человек. В феврале 2014 года WhatsApp был приобретен американской компанией Facebook.