С помощью него компании смогут заводить отдельные профили с описанием деятельности и указанием дополнительных контактов

Мессенджер WhatsApp разрабатывает бесплатное приложение WhatsApp Business для малого и среднего бизнеса, сообщается в блоге компании.

«Мы создавали WhatsApp для людей, но мы видим необходимость улучшить общение компаний со своими клиентами. Например, упростить способы ответа клиентам, отделить личную и рабочую переписку, создать официальное представительство компаний», — говорится в сообщении WhatsApp.

В новом сервисе бренды смогут создавать собственные профили, в которых будет отображаться род деятельности, а также дополнительные контакты. Кроме того, будет доступна возможность общения с покупателями с помощью чат-ботов, отвечающих на наиболее распространенные вопросы. Особенностью мессенджера является аналитика по ответам, помогающая понять наиболее эффективный способ общения с клиентами.

В WhatsApp Business также будет представлена статистика. Владелец аккаунта сможет просматривать информацию о количестве прочитанных сообщений. Также в приложении доступно управление сообщениями, их можно будет поделить на группы. Есть возможность установить сообщение «Нет на месте», когда некогда ответить клиентам. Кроме того можно создать приветственное сообщение, чтобы ознакомить потребителей со своим бизнесом.

WhatsApp Business полностью бесплатен, однако пока доступен только на территории нескольких стран, на iOS-устройствах. Вскоре сервис запустится во всем мире.