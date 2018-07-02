Компании провели исследование зависимости показателей досмотра OLV от частоты контакта для разных возрастных групп

Агентство Arena совместно с дата-компанией Weborama Russia выяснили, на какой частоте контакта в интернете реже пропускают ролики и, соответственно, чаще досматривают их до конца.

Weborama Russia и Arena проанализировали 18 масштабных рекламных кампаний в сегменте онлайн-видео, проведенных за второе полугодие 2017-го года в категории FMCG. Эксперты произвели расчеты VTR на частоте 1,2,3.7+ и возрастных групп 18−24 и 25−45 лет.

Ожидалось, что по результатам исследования наименее терпеливой частью аудитории окажется молодежь, которая пропускает рекламные ролики чаще, чем люди среднего возраста. Неожиданным же фактом стало то, что наибольший процент досмотров, как среди молодой, так и среди взрослой аудитории, пришелся на шестой показ ролика.

Любовь Пшеничникова, заместитель генерального директора Weborama Russiа: Измерения и обработка полученных данных должны лежать в основе каждой стратегии, используя в полном объеме инструментсистемы управления интернет-рекламы, Weborama Campaign Manager, и платформу управления данными, Weborama Audience Manager, рекламодатели получают доступ к колоссальной базе данных о рекламной кампании, что позволяет реализовать data-driven подход, о котором так много говорят. Одной из преференций использования такого подхода как раз является возможность получать неочевидные и подтвержденные статистикой данные, эффективные для принятия верных тактических и стратегических решений.