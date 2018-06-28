Ремейк культового ролика предвосхитил новинку от двух брендов

Популярному рекламному ролику Budweiser конца 90-х дали вторую жизнь. Ремейк смешной рекламы производитель пива снял совместно с сетью ресторанов быстрого питания Burger King.

Рекламный ролик пива Budweiser появился в 1999 году и сразу произвел фурор не только на простых зрителей, но и на членов жюри «Каннских Львов», которые тут же отдали его создателям главный приз. На видео было снято множество пародий, одна из которых стала частью предвыборной кампании Барака Обамы.

Спустя 19 лет ролик, в котором все кричат друг другу «Wassuuuuuuuuup» (от What?s up? — «Как дела?»), получил неожиданное продолжение. Если в оригинальном видео цепочка заканчивается на друге, который принес пиво, то теперь финал ролика остался за Королем бургеров — маскотом бренда Burger King.

Данная коллаборация состоялась в рамках продвижения нового бургера бургера American Brewhouse King, который также был создан двумя брендами.

Оригинальный ролик: