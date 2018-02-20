Однако производителю нижнего белья пришлось удалить ролик из-за критики зоозащитников



Иллюстрация

Производитель нижнего белья Wacoal решил наглядно показать, что происходит с женской грудью во время занятий спортом. Тайваньское подразделение компании выпустило ролик, где каждому размеру было подобрано животное.

Например, чашечке A соответствовали попугаи, B — морские свинки, C — ежи, D — кролики, а E — курицы. Таким образом бренд прорекламировал линейку спортивных бюстгальтеров Wacoal Sports. Ролик вышел весной 2017 года, но набирать популярность он начал недавно.

Хотя идея сравнить женскую грудь с парой зверюшек приходила и другим компаниям, именно креатив Wacoal вызвал волну возмущения. Пользователи раскритиковали бренд за жестокое обращение с животными. Компания заверила, что ни одно животное на съемках не пострадало, но потом все же удалила видео из Facebook и YouTube.