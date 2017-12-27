Медиахолдинг объявил предварительные финансовые итоги за год

Выручка медиахолдинга «СТС Медиа» по итогам 2017 года выросла на 12,8%, сообщили Sostav.ru в компании (она не раскрывает финансовую отчетность после ухода с биржи NASDAQ в начале 2016 года). Темпы роста выручки «СТС Медиа» соответствуют динамике всего рекламного рынка, который, по прогнозам АКАР, в этом году покажет +13-14%.

Согласно предварительным финансовым итогам за 2017 год, показатель EBITDA «СТС Медиа» увеличится в 2,2 раза, а маржинальность составит 27,6%, что в целом соответствует докризисным результатам, отмечают в холдинге.

«СТС Медиа» в рамках принятой ранее стратегии в течение года работал над укреплением позиций холдинга на рынке развлекательного ТВ, в киноиндустрии, анимации, digital и смежных областях.

В 2017 году три из четырех российских каналов «СТС Медиа» провели ребрендинг: СТС, «Че», СТС Love. Мультфильм собственного производства «Три кота» продан более чем в 140 стран мира. «СТС Медиа» первым в России запустил catch-forward – предпоказ контента на диджитал-ресурсах.

«СТС Медиа» основал компанию «Медиа бизнес солюшенс», выполняющую функции бэк-офиса (совместно с «Национальной Медиа Группой»), а также – Art Pictures Distribution, специализированную компанию по закупке и монетизации библиотеки прав на контент, которая позволила усилить позиции холдинга в кинопоказе.

CTC прибавил долю

Осенью 2017 года СТС успешно провел ребрендинг. Визуальное преображение канала сопровождалось серьезными контентными изменениями, что в совокупности обеспечило серьезный рост смотрения канала. Его средняя доля после ребрендинга выросла на 8% по отношению к периоду до ребрендинга, согласно данным Mediascope (Россия, города 100 тысяч+, аудитория 10-45).

Доля СТС за октябрь составила 9,8%, что стало рекордным показателем для канала за три года, с октября 2014 года. Рост канала год к году продолжился и в ноябре. Этому, в частности, способствовал успешный показ нового сериала «Ивановы-Ивановы», драмеди «Психологини», а также третьего сезона сериала «Отель Элеон».

По состоянию на середину декабря средняя доля канала СТС с начала года составила 9,2% (среднее значение за первую половину декабря, по данным Mediascope), что на 6% выше, чем за аналогичный период 2016 года.

«Dомашний» обновил аудиторный рекорд

«Dомашний» – единственный постоянно растущий телеканал на рынке. Из года в год «Dомашний» обновляет показатель доли, в среднем увеличивая ее на 7% в целевой аудитории.

В 2017 году «Dомашний» обновил свой абсолютный рекорд доли. В апреле с долей 7% (Mediascope, Россия, города 100 тысяч+, аудитория 25-59, в слоте 14:00-15:00) «Dомашний» вошел в ТОП-5 телеканалов в предпрайме в Москве, запустив новую успешную линейку «Тест на отцовство». Май оказался лучшим в истории канала, как по показателю за весь день, так и по доле в прайм тайм (4,7% в слоте 19:00-23:00 и 5,1% в в слоте 21:00-23:00). В сентябре «Dомашний» прибавил 15% в доле, усилив позиции в конкурентный прайм-тайм.

«Че» привлек выручку от спонсорства

Канал «Че» 31 июля сменил эфирное оформление, логотип и позиционирование, став развлекательным телеканалом с сильным характером. В новом телесезоне «Че» запустил линейку проектов собственного производства: реалити о борьбе с мошенниками «Решала» и сериал «Паук» (первый проект, который «Че» показал по системе catch forward).

В 2017 году выручка от спонсорства на канале выросла на 79%, и это максимальный результат за последние шесть лет. В большей степени это связано с премиальным контентом, который показал «Че».

В слоте «Большой сериал» зрители «Че» впервые на российском ТВ увидели мировые хиты «Мир Дикого Запада» и «Молодой Папа». Сериал «Молодой Папа», который «Че» показал в апреле 2017 года, привлек к экранам аудиторию, которая обычно не смотрит телевизор. Доля премиальной аудитории «Че» во время показа сериала выросла более чем в два раза по сравнению со средним показателем канала.

CTC Love преуспел в дизайне

CTC Love отошел от слогана «Включи любовь» и стал тележурналом для влюбленных крошек: стильным и ярким. В рамках рестайлинга был создан символ канала – заяц Любаня. CTC Love совершил своего рода революцию в саунд-продакшне: он стал первым телеканалом, заговорившим женским голосом, голосом Лизы Арзамасовой.

За 2017 год канал выпустил целый ряд продуктов собственного производства: дейтинг-шоу нового формата «Старфон», третий сезон шоу «Страшная любовь», второй сезон шоу «Сердца за любовь», тележурнал «Короли дня» с Анной Цукановой-Котт в роли ведущей, а также вечернее шоу выходного дня «Музыка по любви». Кроме того, в 2017 году на CTC Love было три российские премьеры – такие, как «Хайди», «Бесподобная» и мультсериал «Боб и Бобек».

«31 канал» в лидерах казахстанского ТВ

«31 Канал» Казахстан демонстрирует существенный прирост аудиторных показателей: по итогам 11 месяцев 2017 года доля канала (Mediascope, Казахстан, города 100 тысяч+, аудитория 6-54) увеличилась до 12,5% (с 12,2% по итогам 2016 года). С начала нового телевизионного сезона 2017/2018 канал уверенно занимает второе место среди всех телевизионных каналов Республики Казахстан с долей 14,2% (с 1 сентября по 14 декабря 2017 года).

Результат был достигнут благодаря контролю над качеством контента и новой стратегии программирования, в основе которой – успешный микс проектов «СТС Медиа», турецких и индийских сериалов, а также проектов собственного производства.

ЭВЕРЕСТ усилил sales power

В феврале 2017 «СТС Медиа» и Национальная Медиа Группа объявили об объединении продаж. Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, который ранее являлся внутренним селлером СТС Медиа, существенно расширил пакет ресурсов.

Сейчас ЭВЕРЕСТ реализует спонсорские возможности и спецпроекты шести российских телеканалов: СТС, «Dомашнего», «Че», СТС Love, РЕН ТВ и «Пятого», а также тематических телеканалов Медиа Альянс и Viasat . Кроме того, ЭВЕРЕСТ осуществляет продажи интернет-ресурсов videomore.ru, domashniy.ru, ctc.ru, chetv.ru, ctclove.ru, ren.tv, 5-tv.ru, iz.ru, управляет продажами на «31 канале» в Казахстане, монетизирует рекламные возможности МИЦ «Известия».

Усиление селлера позитивно сказалось на результатах «СТС Медиа». В частности, флагманский телеканал СТС нарастил долю спонсорской выручки: в 2017 году она составила 19%.