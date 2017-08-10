Компания инвестирует в новые проекты с расчетом на будущую прибыль



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Крупнейший игрок на рынке интернет-рекламы, Mail.Ru Group показала рекордный рост выручки на 36,8% за второй квартал текущего года. Рост рекламной выручки также выше рынка второй год подряд. Отчет опубликован на сайте компании.

Во втором квартале 2017 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13 127 млн руб. также вырос на 6,5% EBITDA (4 595 млн руб).

Чистая прибыль компании выросла на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель и составила 3 038 млн руб.

За полгода совокупная сегментная выручка компании выросла на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26 328 млн руб.

В Mail.Ru Group прокомментировали, что выручка по играм на зарубежных рынках стабильно выше 50% от общей выручки, а приложение Юла показало наибольший рост в ежемесячной аудитории по Mediascope. «Согласно App Annie приложение остается ТОП-5 App Store и Google и по внутренней статистике имеет 20 млн. активной месячной аудитории (4 млн. ежедневной). Delivery Club в 2,5 раза увеличил количество заказов с момента покупки Группой (957,000 на май 2017)», – дополнили в компании.

Также интернет-компания уточнила, что «блокировка сервисов на территории Украины, где потери в выручке составили всего 1,5%, не помешала Mail.ru увеличить свой прогноз выручки на 2017 финансовый год на 17-21% до 52,6-53,9 млрд руб.

Комментируя результаты деятельности компании, Дмитрий Гришин, председатель Совета директоров компании, и Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group, сказали: «Для нас 2017 – год инвестиций; мы продолжаем инвестировать в наши новые проекты, которые пока не прибыльны, и развивать их».