В этот раз издание приостановлено из-за смены владельца основной версии американского журнала

Выпуск музыкального журнала Rolling Stone в России будет временно приостановлен из-за смены владельца американской версии издания, сообщает TJ со ссылкой на шеф-редактора проекта Евгения Мяленкова.

В декабре 2017 года медиагруппа Penske Media выкупила журнал у его основателя Джанна Веннера (Jan Wenner). Российская версия Rolling Stone также сменила издателя, сказал Мяленков. По его словам, редакция должна вернуться к работе в прежнем режиме в течение месяца. Однако этот срок может увеличиться из-за «бумажных и юридических проволочек».

Rolling Stone выходит в России с 2004 года. В последние годы на рынке ходили слухи о больших финансовых трудностях журнала. В 2013 году выпуск уже был временно приостановлен в связи с тяжелой экономической ситуацией. Убыточность связывали с запретом на рекламу алкоголя и табака в печатных изданиях, который вступил в силу в России с начала 2013 года.